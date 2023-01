Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Täter nach Tageswohnungseinbruch auf frischer Tat festgenommen

Kamen (ots)

Am Sonntag (29.01.23) verschaffte sich um 10:35 Uhr ein 27-jähriger Kamener durch Aufbrechen eines Fensters Zutritt zu einem Reihenhaus in der Von- Moltke- Straße in Kamen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat, informierte die Polizei und verfolgte den Täter auf seiner anschließenden Flucht. Der Täter konnte durch die Polizei, nicht zuletzt aufgrund des aufmerksamen Zeugen und eines weiteren aufmerksamen Passanten, in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Erik-Nölting-Straße gestellt und festgenommen werden. Der polizeibekannte Kamener wurde einem Haftrichter vorgeführt und anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell