POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 16.03.2023 bis 17.03.2023;Stand 10:15 Uhr

Goslar (ots) - Bad Harzburg - Ermittlungen im Fall Alla S. eingestellt Der Vermisstenfall der 48-jährigen Alla S. aus Bad Harzburg, der in der vergangenen Woche zu mehreren großangelegten Suchaktionen geführt hatte und mit dem Auffinden ihrer Leiche am 11.03.23 tragisch endete, wird keine weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen nach sich ziehen. Eine gestern in ...

mehr