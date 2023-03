Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 17.03.2023

Goslar (ots)

Goslar

-Schmorende Anlage verursachte Rauchentwicklung

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am 17.03.23, gegen 10.30 Uhr, von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Fröbelstr. über eine Rauchentwicklung im Treppenhaus des Hauses informiert.

Da ersten Informationen zur Folge zu befürchten war, dass sich in einer im 3. Stock gelegenen Wohnung noch Personen aufhalten sollten, wurde die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet.

Dort wurde ein Brand in einer "EDV-Ecke" als Ursache für die Rauchentwicklung festgestellt. Die betreffenden Geräte wurden auf den Balkon der Wohnung getragen und dort mit Kleinstmengen Wasser abgelöscht.

Es wurde niemand verletzt, und es entstand nach erster polizeilicher Inaugenscheinnahme auch kein Gebäudeschaden. Der Hausratschaden dürfte jedoch bei ca. 5.000 EUR liegen.

Da der Wohnungsinhaber und auch keine weiteren Personen vor Ort waren, wurde die Wohnungstür durch einen Schlüsseldienst gesichert.

Goslar

-Unfall mit zwei Leichtverletzten

Unaufmerksamkeit beim Einfahren in den fließenden Verkehr war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am 16.03.2023, gegen 16.20 Uhr, im Gewerbegebiet Baßgeige ereignete.

Ein 42-jähriger Mann aus Wolfenbüttel, wollte zu diesem Zeitpunkt mit seinem PKW Citroen in der Straße "Lange Wanne" aus einer Parklücke heraus in Rtg. Dörntener Str. fahren. Hierbei übersah er einen 49-jährigen Salzgitteraner, der mit seinem PKW Skoda die Lange Wanne in gleiche Richtung befuhr.

Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5.000 EUR.

Beide Fahrzeugführer klagten bei Unfallaufnahme über leichte Schmerzen. Eine notärztliche Behandlung war vor Ort jedoch nicht erforderlich.

Seesen

-Einbruch in leerstehendes Gebäude

Im Zeitraum 09.03.2023, 15.00 Uhr, und 16.03.2023, 08.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein zum Tatzeitpunkt leerstehendes Gebäude in der Straße "Am Markt" ein.

Dort entwendeten sie mehrere neuwertige Werkzeuge. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Bereich.

Zur Spurensuche am Tatort wurden Spezialisten aus Goslar eingesetzt. Über Art um Umfang der hierbei gewonnenen Erkenntnisse können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise in Bezug auf das Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der 05381/9440 mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell