Polizei Düren

POL-DN: Fahndung nach Raub auf Tankstelle

Langerwehe (ots)

Ein mit einem Messer bewaffneter, maskierter Täter hat am Samstagabend den Kassenbestand einer Tankstelle auf der Hauptstraße geraubt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können.

Gegen 21:10 Uhr war der momentan noch nicht bekannte Einzeltäter in den Verkaufsshop des Tankbetriebs gekommen und hatte den dort anwesenden Kassierer mit einem gefährlich vorgehaltenen Messer bedroht und zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse genötigt. Mit dem in seiner mitgeführten Umhängetasche verstauten Geld flüchtete der jetzt durch die Polizei gesuchte Mann dann wieder aus dem Verkaufsraum und verschwand in Blickrichtung der auf dem Gelände befindlichen Auto-Waschboxen in die Dunkelheit. Ob er in der Nähe ein geparktes Auto bestieg, eventuell ein anderes Fluchtmittel nutzte oder schließlich zu Fuß das Weite suchte, ist noch nicht bekannt.

Der Täter wird als 1,60 Meter bis 1,70 Meter großer, kräftiger Mann beschrieben, der sein Gesicht zur Tatzeit mit einer dunklen Sturmhaube unkenntlich gemacht hatte. Bekleidet war der mit Akzent Deutsch sprechende Beschuldigte mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Umhängetasche. Im Rahmen der sofort ausgelösten Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Verbrecher eingeleitet und am Tatort weitere Maßnahmen zur Spurensuche und Spurensicherung betrieben.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um fahndungsrelevante Hinweise zu möglicherweise im Zusammenhang stehenden Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen an den Polizeiruf 110 und ermuntert: Auch noch so unwichtig erscheinende Kleinigkeiten können für die polizeiliche Ermittlungsarbeit wichtig sein.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell