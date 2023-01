POL-DN: 45-jähriger aus Eschweiler mit 1,6 Promille in Düren unterwegs

Düren (ots) - Am Hauptbahnhof in Düren wurde am frühen Freitagmorgen (27.01.2023) ein 43-Jähriger ausgeraubt. Er wurde dabei leicht verletzt. Gegen 02:45 Uhr sprachen zwei Jugendliche den Mann am Dürener Hauptbahnhof an. Der 43-Jährige bat dann laut eigener Aussage darum, ihn in Ruhe zu lassen. Daraufhin packte einer der Täter ihn am Bein, zog ihn von seinem Sitz und hielt ihn schließlich am Hals fest. Der andere Jugendliche leerte währenddessen die Hosentaschen des ...

