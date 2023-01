Polizei Düren

POL-DN: Am Bahnhof ausgeraubt

Düren (ots)

Am Hauptbahnhof in Düren wurde am frühen Freitagmorgen (27.01.2023) ein 43-Jähriger ausgeraubt. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 02:45 Uhr sprachen zwei Jugendliche den Mann am Dürener Hauptbahnhof an. Der 43-Jährige bat dann laut eigener Aussage darum, ihn in Ruhe zu lassen. Daraufhin packte einer der Täter ihn am Bein, zog ihn von seinem Sitz und hielt ihn schließlich am Hals fest. Der andere Jugendliche leerte währenddessen die Hosentaschen des Geschädigten und entwendete eine Geldbörse mit Bargeld sowie Handy und Schlüssel. Mit ihrer Beute flüchteten die beiden Täter in Richtung Josef-Schregel-Straße/Innenstadt.

Tatverdächtig ist ein 15 Jahre alter Jugendlicher, den die Beamten der Polizei Düren im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen konnten. Nach dem zweiten Täter wird derzeit noch gesucht. Er wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 14 Jahre alt - männlich - 170 bis 175 cm groß - schlank, etwa 70 kg Körpergewicht - beige Hose - weiße Sneaker - spricht Französisch und gebrochenes Deutsch

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell