LPI-EF: Transporter gestohlen

Erfurt (ots) - Zwischen Sonntag und Montag hatten es Diebe in Erfurt gleich auf sechs Keller abgesehen. Unbemerkt hatten sie Wohnhäuser am Ammertalweg und in der Eobanstraße betreten und im Anschluss mehrere Kellerboxen aufgebrochen. In drei Kellerabteilen wurden die unbekannten Täter fündig. Sie stahlen Werkzeug, Bier, ein Skateboard und eine Gitarre im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Die Polizei empfiehlt: lagern Sie keine wertintensiven Gegenstände in Kellerräumen, ...

mehr