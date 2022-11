Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zündelnder Dieb

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher trieb am Montag am Jakob-Kaiser-Ring sein Unwesen. Über eine Balkontür war der unbekannte Täter mit Gewalt in die Wohnung eingedrungen. Dort stahl er zwei Laptops und setzte anschließend ein Sofa in Brand. Das Feuer erlosch glücklicherweise von selbst, sodass nur ein Schaden an dem Polstermöbel und dem Boden entstand. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (JN)

