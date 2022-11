LPI-EF: Fahrverbot

Landkreis Sömmerda (ots) - Die Polizeiinspektion Sömmerda vollstreckte am Wochenende zwei Haftbefehle. Dazu suchten Beamte am Sonntagmittag einen 41-jährigen Mann in Kleinneuhausen und einen 30-Jährigen in Straußfurt auf. Gegen die Herren lag ein Haftbefehl wegen Körperverletzung bzw. wegen Betrugs vor. Der 41-Jährige war in der Lage, die geforderte Geldstrafe von mehr als 1.000 Euro zu begleichen. Anders erging es dem Mann aus Straußfurt. Ihm gelang es nicht, die ...

