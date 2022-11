Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizeiinspektion Sömmerda vollstreckte am Wochenende zwei Haftbefehle. Dazu suchten Beamte am Sonntagmittag einen 41-jährigen Mann in Kleinneuhausen und einen 30-Jährigen in Straußfurt auf. Gegen die Herren lag ein Haftbefehl wegen Körperverletzung bzw. wegen Betrugs vor. Der 41-Jährige war in der Lage, die geforderte Geldstrafe von mehr als 1.000 Euro zu begleichen. Anders erging es dem Mann aus Straußfurt. Ihm gelang es nicht, die geforderte Summe von über 850 Euro aufzubringen. Er wurde daher festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Dort muss er seine Strafe für die nächsten zwei Monate absitzen. (JN)

