Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher wurden am Wochenende von einer Alarmanlage vertrieben. Die Täter hatten in der Nacht zu Sonntag die Lagerhalle eines Großhandels in Kindelbrück aufgebrochen. Noch bevor sich die Täter die Taschen füllen konnten, lösten sie die Alarmanlage der Firma aus und wurden so in die Flucht geschlagen. Allerdings hinterließen sie 2.000 Euro Sachschaden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und leitete die weiteren Ermittlungen ein. (JN)

