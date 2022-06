Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, den 15.06.2022, kam es in der Koblenzer Straße auf Höhe der Hausnummer 2, zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein silberner Ford Mondeo fuhr hierbei aus einer Parkbucht in die Koblenzer Straße ein und verursachte dadurch eine Vollbremsung beim nachfolgenden Verkehr. Hierdurch kam ein Motorradfahrer zum Sturz und verletzte sich. Der silberne Ford Mondeo entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung St. Josef Straße oder Hermeskeil-Abtei. Zeugenhinweise bezüglich des Kennzeichens oder des Fahrers des silbernen Ford Mondeo nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-91510 entgegen.

