Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren

Meiningen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Dienstagnachmittag einen 34-jährigen Renault-Fahrer in der Bernhardstraße in Meiningen. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamine, Metamphetamine und Cannabis an, woraufhin der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste und natürlich auch nicht mehr weiterfahren durfte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell