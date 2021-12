Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer hat den Unfall gesehen?

Meiningen (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer befuhr am Montag gegen 14:45 Uhr die Dolmarstraße in Meiningen in Richtung Kreuzung Dolmarstraße/Leipziger Straße. Ersten Erkenntnissen nach ordnete er sich auf der linken Fahrspur ein. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 76-jährige VW-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf der Leipziger Straße ebenfalls in Richtung Kreuzung unterwegs war, fuhr ebenfalls in den Bereich ein, musste aber wegen des PKW des 48-Jährigen derart stark bremsen, dass die hinter ihm fahrende 19-jährige KIA-Fahrerin nicht mehr reagieren konnte und auffuhr. Die junge Frau verletzte sich leicht und ihr Auto musste abgeschleppt werden. Die Unfallschilderung beruht aktuell auf den Angaben der Beteiligten, wobei jeder angab, bei grün gefahren zu sein. Zur Rekonstruktion sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Ampelschaltung geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

