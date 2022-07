Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auffahrunfall an Ampel verursacht hohen Sachschaden- B36 voll gesperrt

Karlsruhe (ots)

Zwei Lastwagen fuhren am Montagmittag an der Einmündung der Weißenburger Straße in die Bundesstraße 36 aufeinander. Zur Bergung der Lkw war die B36 in Fahrtrichtung Norden bis gegen 16 Uhr gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Ein 35-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger auf der B36 in Richtung Neureut. An der Einmündung der Weißenburger Straße musste er an der Ampel bei Rotlicht hinter anderen Fahrzeugen anhalten. Ein hinter ihm kommender Sattelzugführer erkannte zu spät, dass der Lkw mit Anhänger gerade erst losfuhr und fuhr auf. Dadurch wurde der Anhänger des Lkw auf das Zugfahrzeug aufgeschoben. Die Deichsel war komplett verbogen, was aufwändige Bergungsarbeiten zur Folge hatte. Die B36 musste dafür in Fahrtrichtung Neureut bis gegen 16 Uhr gesperrt werden.

Beide Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt um die 50.000 Euro.

