POL-KA: (KA) Bruchsal - 32-Jähriger verursacht mit entwendetem Motorrad einen Unfall

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Mit einem entwendeten Motorrad und unter Alkoholeinfluss stehend soll ein 32-jähriger Mann am Sonntagabend auf der Landesstraße 618 zwischen Oberacker und Heidelsheim einen Unfall verursacht und sich hierbei schwer verletzt haben. Der Mann wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand soll der Mann das Motorrad mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ubstadt-Weiher entwendet haben. Mit diesem Motorrad soll der Mann am Sonntagabend unterwegs gewesen sein, obwohl er infolge vorausgegangenen Alkoholgenusses fahruntüchtig war. Ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet knapp 1,2 Promille. An dem gestohlenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme darüber hinaus fest, dass der 32-Jährige wohl auch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und außerdem in anderer Sache von der Staatsanwaltschaft Mosbach zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der 32-jährige wohnsitzlose Mann wurde aufgrund des Vollstreckungshaftbefehls in anderer Sache und mit Blick auf seinen Gesundheitszustand in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt. Nach gesundheitlicher Stabilisierung soll der Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

