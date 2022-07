POL-KA: (KA) Östringen - Einbruch in Sportgaststätte

Karlsruhe (ots) - Zwei Täter brachen am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Ina-Seidel-Straße in Karlsruhe-Neureut ein. Sie wurden wohl von der Bewohnerin überrascht und ergriffen die Flucht. Nach bisherigem Sachstand hebelten die Einbrecher gegen 20.00 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und schlugen eine Scheibe ein. So gelangen sie offenbar in das Haus und durchsuchten es nach Diebesgut. Als die ...

mehr