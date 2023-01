POL-DN: Ein Leichtverletzter und ein hoher Sachschaden

Düren (ots) - In Gürzenich sind bislang Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße "Papiermühle" eingebrochen. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 22:00 Uhr am Dienstag (24.01.2023) und 08:15 Uhr am Mittwoch (25.01.2023). Im oben genannten Zeitraum verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Vereinsheim. Hierzu schlugen sie eine Scheibe ein. Im Objekt entwendeten sie dann diverse alkoholische Getränke aus dem Kühlraum und flüchteten schließlich ...

mehr