POL-DN: Weitere Einbrüche im Kreisgebiet

Vettweiß / Düren (ots)

Im Kreis Düren hat es zwischen Montag (23.01.2023) und Mittwoch (25.01.2023) weitere Einbrüche in Wohnhäuser gegeben.

Einen Einbruch gab es zwischen 17:00 Uhr am Montag und 15:15 Uhr am Mittwoch in der Gangolfusstraße in Soller. Hier verschafften sich die Täter vermutlich über ein angrenzendes Waldstück Zugang zum Garten des Einfamilienhauses. Dort wuchteten Sie ein Glaselement des Wintergartens auf und gelangen anschließend über die dort angrenzende Tür in den Bungalow. Nachdem die bislang unbekannten Täter die gesamten Wohnräume durchwühlten, flüchteten Sie vermutlich durch die Hauseingangstür. Zur Beute der Täter können bislang keine Angaben gemacht werden.

Auch in Lendersdorf waren Einbrecher unterwegs - in der Straße "An Gut Boisdorf". Am Dienstag, zwischen 7:00 Uhr und 20:30 Uhr, hebelten die unbekannten Täter vermutlich ein gekipptes Schlafzimmerfenster auf und verschafften sich so Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Auch hier ist die Höhe der Beute bislang unklar.

Zeugen, die in einem der beiden Fälle etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

