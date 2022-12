Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugführer in Elsfleth ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 02.12.2022, wurde in der Schulstraße in Elsfleth gegen 11:30 Uhr ein 23jähriger Pkw-Fahrer aus Elsfleth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel, der sich durch einen positiv verlaufenden Vortest erhärtete. Es folgte eine Blutentnahme. Den Beschuldigten erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell