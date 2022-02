Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kleidung im Modegeschäft entwendet

Rinteln (ots)

(swe). Am Donnerstag, 10.2., kommt es in einem Rintelner Modegeschäft in der Klosterstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekanntes Pärchen betritt das Geschäft gegen 11.45 Uhr, schaut sich um und verlässt kurz danach das Geschäft. Einer Mitarbeiterin fällt dann auf, dass diverse Kleidungsstücke fehlen. Der Schaden beträgt 753 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zeitraum von 11.45 bis 11.50 Uhr in der Klosterstraße gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05751/95450.

