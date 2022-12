Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Wildeshausen ++ Zeugenaufruf der Polizei

Ein Einfamilienhaus im Kieselweg in Wildeshausen war im Zeitraum von Mittwoch, 30.11.2022, 15:00 Uhr bis Freitag, 02.12.2022, 20:00 Uhr das Ziel eines Einbruchs. Nachdem gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür überwunden worden war, wurde im Inneren des Hauses nach Wertgegenständen gesucht, bevor das Objekt wieder verlassen wurde. Angaben zum evtl. Diebesgut können z. Zt. nicht gemacht werden. Personen, die Hinweise in Bezug auf die Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

