Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5 - Verkehrsunfall mit acht beteiligten Fahrzeugführern

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zwischen den Anschlussstellen Rust und Ettenheim infolge eines Fahrstreifenwechsel zu einem Auffahrunfall, an welchem insgesamt 8 Fahrzeugführer beteiligt waren. Die Bilanz des Unfallgeschehens: zwei Beteiligte erlitten leichte Verletzungen; drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Bergeunternehmen abgeschleppt werden und ein Gesamtschaden der jenseits der 60.000 Euro zu beziffern ist. Im Bereich der Unfallstelle war die Autobahn in Richtung Norden bis gegen 16.00 Uhr zum Teil nur über den Standstreifen passierbar. Zahlreiche Urlaubsrückkehrer mussten sich in Geduld üben, da sich der nachfolgende Verkehr bis weit über die Anschlussstelle Rust aufstaute.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell