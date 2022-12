Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 02.12.2022, kam es gegen 15.15 Uhr in der Straße "Am Wesertunnel" in Nordenham zu einem Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt wurde und zudem Sachschaden entstand. Ein 31jähriger Bremerhavener befuhr dabei mit dem Pkw aus Bremerhaven kommend die Straße "Am Wesertunnel" in Richtung Havendorfer Chaussee. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Pkw ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach, bevor er zum Stillstand kam, einen Zaun einer dort ansässigen Firma. Der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu, die durch alarmierte Rettungskräfte vor Ort versorgt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

