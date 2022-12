POL-DEL: Verkehrsunfall in Harpstedt: Geschädigter gesucht

Delmenhorst (ots) - Die Betreiber des "Weihnachtshauses" in der Brechtstraße in Delmenhorst haben am Donnerstag, 01. Dezember 2022, Kontakt zur Polizei aufgenommen und mitgeteilt, dass bei ihnen ein Brief mit bedrohlich wirkendem Inhalt eingegangen sei. In dem Schreiben werden die Bewohner aufgefordert, die am Haus angebrachte Weihnachtsbeleuchtung bis Montag, 05. ...

mehr