Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schreiben an die Betreiber des "Weihnachtshauses"

Delmenhorst (ots)

Die Betreiber des "Weihnachtshauses" in der Brechtstraße in Delmenhorst haben am Donnerstag, 01. Dezember 2022, Kontakt zur Polizei aufgenommen und mitgeteilt, dass bei ihnen ein Brief mit bedrohlich wirkendem Inhalt eingegangen sei.

In dem Schreiben werden die Bewohner aufgefordert, die am Haus angebrachte Weihnachtsbeleuchtung bis Montag, 05. Dezember 2022, zu entfernen. Bei Nichtbefolgen wird eine Abschaltung durch Dritte in Aussicht gestellt. Unterschrieben ist der Brief mit dem Namen einer Umweltschutzbewegung.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Nötigung eingeleitet und ist entsprechend sensibilisiert. Die Verfasser und damit die tatverdächtigen Personen sind bislang nicht bekannt.

