POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw bei Verkehrsunfall in Stadland beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein roter Kleinwagen ist am Donnerstag, 01. Dezember 2022, bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth erheblich beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 07:10 bis 13:00 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem in der Ostpreußenstraße, Höhe Pommernstraße, geparkten Renault ...

