POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw bei Verkehrsunfall in Elsfleth beschädigt +++ Zeugen gesucht

Ein roter Kleinwagen ist am Donnerstag, 01. Dezember 2022, bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth erheblich beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 07:10 bis 13:00 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem in der Ostpreußenstraße, Höhe Pommernstraße, geparkten Renault vorbei. Dabei kam es zur Berührung, wodurch die linke Seite des Kleinwagens zerkratzt wurde. Der Schaden betrug etwa 2.500 Euro.

Wer Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

