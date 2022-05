Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior ins Gleisbett gefallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Nachdem ein 79 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag (22.05.2022) an der Bahnhaltestelle Rosenberg-/Seidenstraße gestürzt ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Senior, der auf einen Rollator angewiesen ist, wollte gemeinsam mit seiner Ehefrau gegen 16.45 Uhr in eine Stadtbahn der Linie U4 Richtung Untertürkheim einsteigen. Seine Frau stieg zuerst ein und trug im Anschluss den Rollator ihres Mannes in die Bahn, während dieser an der offenen Tür wartete. Bevor er ebenfalls einsteigen konnte, schlossen sich die Türen und die Bahn fuhr los. Der Senior stürzte nach der wegfahrenden Bahn in das Gleisbett. Ein unbekannter Mann, der ebenfalls am Bahnsteig stand, verständigte den Rettungsdienst, der den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus brachte. Zeugen, insbesondere der unbekannte Anrufer sowie Fahrgäste, die sich in der Bahn befunden haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu wenden.

