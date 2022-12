POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsteilnehmer gibt Hinweis auf alkoholisierten Fahrzeugführer auf der A 1 im Bereich der Gem. Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 02.12.2022, kam es gegen 15.15 Uhr in der Straße "Am Wesertunnel" in Nordenham zu einem Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt wurde und zudem Sachschaden entstand. Ein 31jähriger Bremerhavener befuhr dabei mit dem Pkw aus Bremerhaven kommend ...

