POL-PDWIL: Pressesofortmeldung mit dringendem Zeugenaufruf aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Bitburg (ots) - Am Samstag, den 06.08.2022, wurde ein orangener Ford Tourneo im Zeitraum von 16:00 - 17:30 Uhr beschädigt. Vermutlich wurde dieser von einem anderen Fahrzeug auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Saarstraße oder des Globus-Baumarktes in der Industriestraße in Bitburg touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben ...

