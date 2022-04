Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Pkw brennt aus

Hattingen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 3:50 Uhr, wurde die Polizei über den Brand eines Fahrzeugs in der Berger Straße informiert. Beim Eintreffen stand der Pkw, welcher sich in einer freistehenden Doppelgarage befand, bereits voll in Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, die Garage wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe, Personen wurden aber nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

