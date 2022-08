Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug auf dem Aldi Parkplatz in Prüm beschädigt

Prüm (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 06. August 2022 ------------------------------------------------------------

Am Freitag, den 05.08.2022, kam es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem ALDI-Parkplatz in Prüm. Ein dort geparkter PKW wurde durch ein weiteres Fahrzeug, welches die linksseitig befindliche Parklücke befahren/verlassen wollte, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich allerdings von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Farbe des flüchtigen Fahrzeuges dürfte blau sein. Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell