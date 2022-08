Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bitburg (ots)

Am Samstag, den 06.08.2022, wurde ein orangener Ford Tourneo im Zeitraum von 16:00 - 17:30 Uhr beschädigt. Vermutlich wurde dieser von einem anderen Fahrzeug auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Saarstraße oder des Globus-Baumarktes in der Industriestraße in Bitburg touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

