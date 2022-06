POL-HRO: Feuer im Weidendom - Ergänzungsmeldung

Rostock (ots) - In der Nacht zum vergangenen Sonntag wurden zwei Beamte der Polizei Rostock im Einsatz angegriffen und verletzt. Gegen 02:00 Uhr nachts hielten die Beamten den Opel des Tatverdächtigen im Bereich des Hansaviertels zur Verkehrskontrolle an. Der 57-jährige Fahrer des Wagens versuchte sich jedoch sofort der Kontrolle zu entziehen, indem er in Richtung eines naheliegenden Hausaufganges lief. Als die Beamten ...

mehr