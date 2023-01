Polizei Düren

POL-DN: Werkzeugdiebe in Jülich und Düren unterwegs

Jülich (ots)

In der Ravensberger Straße in Jülich und in der Karl-Arnold-Straße in Düren haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (25.01.2023) zwei Fahrzeuge aufgebrochen.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Dienstag und 14:00 Uhr am Mittwoch schlugen die bislang unbekannten Täter in Jülich eine Scheibe des Transporters ein, um in das Innere zu gelangen. Dann entwendeten die Täter Werkzeug mit Wert im unteren vierstelligen Eurobereich und flüchteten. An dem Wagen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Auch in Düren gingen Unbekannte zwischen 20:00 Uhr am Dienstag (24.01.2023) und 07:15 Uhr am Mittwoch (25.01.2023) ein Fahrzeug an. Sie schlugen eine Scheibe ein und öffneten zudem gewaltsam die Hecktüren des Wagens. Dann entwendeten sie diverse Werkzeuge sowie Schutzkleidung mit Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Zeugen, die in den oben genannten Fällen etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell