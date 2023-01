POL-DN: Einbruch in Supermarkt: Täter von Kamera aufgezeichnet

Linnich (ots) - Mit schweren Verletzungen musste am Montagmittag (23.01.2023) ein 35-Jähriger in ein Krankenhaus geflogen werden, nachdem er mit einem Pkw zusammenstieß. Gegen 12:55 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Jülich die Lambertusstraße und beabsichtigte nach rechts in Richtung Jülich auf die Landesstraße 253 abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 35-Jährige mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Landesstraße 253 in Richtung Linnich. Noch in der Einmündung ...

mehr