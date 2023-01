POL-DN: Kind angefahren

Düren (ots) - In der Nacht auf Dienstag (24.1.2022) hat die Polizei unmittelbar nach einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in Düren drei Personen in Tatortnähe angetroffen. Gegen 02:15 Uhr kletterten drei männliche Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren über die Brüstung in den Außenbereich der Gaststätte in der Kölnstraße. Im Anschluss versuchten die drei Jugendlichen von dort aus unter massiver ...

mehr