Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl in Kleingartensiedlungen

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrfach wurde zwischen Dienstag, 10. Januar 2023, und Mittwoch, 11. Januar 2023, in Kleingartensiedlungen in Bulmke-Hüllen eingebrochen. Nach bisherigem Stand haben sich Unbekannte zu 14 Lauben und Geräteschuppen in der Anlage an der Waltraudstraße und zu mindestens vier Gartenlauben im Kleingartenverein an der Hohenzollernstraße Zugang verschafft und überwiegend Gartenwerkzeug gestohlen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag, 10. Januar 2023, 16 Uhr, und Mittwoch, 11. Januar 2023, 10 Uhr, rund um die Kleingartenanlagen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell