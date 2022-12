Ulm (ots) - Gegen 14.40 Uhr stand die 31-Jährige mit ihrem VW an einer Ampel in der Ulmer Straße. Sie wollte nach links auf die Kreisstraße 7532 abbiegen. Ein 84-Jährige bemerkte den stehenden VW zu spät und fuhr diesem mit seinem Audi in das Heck. Bei dem Unfall verkeilte sich der Audi an der Anhängerkupplung ...

mehr