Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannte greift Frau an

Am Donnerstag erlitt eine 58-Jährige nach einem Streit in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr fuhr die Frau mit einem Bus der Linie 49 von Lehr nach Ulm. An der Haltestelle Lehrer-Tal stieg sie aus. Dabei berührte sie wohl versehentlich das Bein einer Unbekannten. Die reagierte daraufhin erkennbar aggressiv. Nach einem Streit stiegen die Frauen aus. An der Haltestelle kam es dann zu einer Auseinandersetzung. Die 58-Jährige erlitt durch einen Tritt leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete die Unbekannte mit einem Bus der Linie 2 in Richtung Kuhberg. Die Polizei Ulm (0731/1883812) sucht nun nach der Unbekannten. Sie soll etwa 18 bis 22 Jahre alt und zwischen 160 cm und 170 cm groß sein. Die Frau trug dunkelblonde Haare und eine silberne, runde Brille. Sie war schwarz gekleidet. Die Unbekannte war in Begleitung einer weiteren Frau. Eine Beschreibung der Begleiterin ist nicht bekannt.

Hinweis der Polizei:

Stellen sie sich vor dies wäre ihnen passiert. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++2512391

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

