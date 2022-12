Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unachtsam im Verkehr

Auf ein stehendes Fahrzeug fuhr am Mittwoch bei Biberach ein Senior auf.

Ulm (ots)

Gegen 14.40 Uhr stand die 31-Jährige mit ihrem VW an einer Ampel in der Ulmer Straße. Sie wollte nach links auf die Kreisstraße 7532 abbiegen. Ein 84-Jährige bemerkte den stehenden VW zu spät und fuhr diesem mit seinem Audi in das Heck. Bei dem Unfall verkeilte sich der Audi an der Anhängerkupplung des VW. Ein herbeigerufener Abschleppdienst trennte die Fahrzeuge wieder. Verletzt wurde niemand. Den Schaden beziffert die Polizei auf 4.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können. Und halten Sie bitte Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht (halber Tachoabstand). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

