POL-EU: Zusammenstoß mit Pkw - Kind schwer verletzt

Mechernich-Kommern (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch (1.55 Uhr) sind drei bislang Unbekannte in einen Getränkemarkt im Mechernich Weg eingebrochen. Sie entwendeten dort Zigaretten. Die Beute luden sie in einen Kleinwagen und flüchteten in Richtung Düren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der entstandene Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

