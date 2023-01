Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgänger in Erle angefahren - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger in Erle am Dienstag, 10. Januar 2023, die Fahrerin oder den Fahrer des Fahrzeuges sowie weitere Zeugen. Ein 69-jähriger Gelsenkirchener überquerte gegen 19.10 Uhr die grüne Fußgängerampel an der Kreuzung Bahnstraße und Cranger Straße in Richtung Friedenstraße. Zeitgleich bog eine schwarze Limousine von der Cranger Straße aus kommend links in die Bahnstraße ein. Es kam zur Berührung zwischen dem 69-jährigen Fußgänger und dem unbekannten Auto. Die schwarze Limousine fuhr nach dem Unfall ohne abzubremsen weiter und entfernte sich in Richtung Frankampstraße. Der Gelsenkirchener verletzte sich leicht und alarmierte die Polizei. Die Polizei sucht nun nach der Autofahrerin oder dem Autofahrer und bittet sie oder ihn, sich zu melden. Gesucht werden außerdem weitere Zeugen. Hinweise bitte an das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6200 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

