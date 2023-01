Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Radfahrer

Gelsenkirchen (ots)

In Bulmke-Hüllen kam es am Dienstag, 10. Januar 2023, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer. Gegen 13.45 Uhr fuhr eine 61-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Auto auf der Plutostraße in Richtung Hohenzollernstraße. Zeitgleich fuhr ein 66-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Hohenzollernstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der 66-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell