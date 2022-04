Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Grundstücke werden in der Einbecker Nordstadt ausbaldowert

Einbeck (ots)

(Wü) Eine aufmerksame Anwohnerin teilte der Polizei am Samstag mit, dass am Freitag Abend eine ältere Dame zusammen mit einer Jugendlichen Fotos von Häusern in der Andershäuser Str. in Einbeck gemacht habe, deren Bewohner aktuell im Urlaub seien. Die beiden Frauen seien anschließend mit einem Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen davon gefahren.

Die Polizei bestreift auch zur Nachtzeit regelmäßig die Wohngebiete, um solche Vorfälle zu verhindern oder aufzuklären.

Wer ähnliche Beobachtungen macht, meldet das bitte umgehend der Polizei in Einbeck unter 05561-949780.

