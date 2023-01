Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Radfahrer in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto kam es am Montag, 9. Januar 2023, in einem Kreuzungsbereich in Schalke. Gegen 21 Uhr fuhr ein 48-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad die Grenzstraße in Richtung Bismarckstraße entlang. Zeitgleich fuhr eine 26-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Auto auf der Dresdener Straße in Richtung Grillostraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden. Die 26-Jährige blieb unverletzt. Der 48-jährige Radfahrer verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell