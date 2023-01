Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer mit Prothese fährt Ehepaar an und flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht einen Radfahrer, der am vergangenen Samstag, 7. Januar 2023, mutmaßlich absichtlich ein Ehepaar angefahren hat. Die beiden 56 und 57 Jahre alten Eheleute gaben gegenüber Polizeibeamten an, gegen 16.10 Uhr in einer Parkanlage in der Nähe des Golfplatzes in Horst (ehemaliges Galopprennbahngelände) spazieren gegangen zu sein. Dann sei ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu gekommen und habe sie absichtlich angefahren. Der Unbekannte stürzte, beleidigte das Ehepaar und griff den Mann an. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Friedhof fort. Eine Zeugin bestätigte die Angaben des Ehepaares. Die Eheleute verletzten sich leicht, lehnten eine Behandlung vor Ort aber ab. Die Polizei sucht den Radfahrer, der dort regelmäßig unterwegs sein soll, um den Sachverhalt zu klären. Der Gesuchte ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, athletisch und war sportlich gekleidet. Auffällig sind eine Beinprothese am linken Bein und eine auf dem Helm montierte Kamera. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6226 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

