POL-GE: 21-Jähriger randaliert auf dem Gelände der MLPD

Gelsenkirchen (ots)

Mitglieder der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) riefen am Samstag, 7. Januar 2023, gegen 13.15 Uhr, über den Notruf die Polizei und machten Angaben zu einer männlichen Person, die im Innenhof des Wahlkreisbüros an der Schmalhorststraße in Horst ein Auto und eine Hauswand beschädigt habe. Zudem gab ein 45-jähriger Gelsenkirchener an, von dem Beschuldigten geschlagen und leicht verletzt worden zu sein. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten einen 21-jährigen tatverdächtigen Gladbecker antreffen. Dieser drohte den Beamten und schlug nach ihnen. Der Tatverdächtige konnte mit einfacher körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Reizstoff zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei verletzte sich die Person leicht. Rettungskräfte behandelten den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

