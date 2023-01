Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Unfall in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag, 5. Januar 2023, in Ückendorf. Ein 32-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 2.10 Uhr auf der Ückendorfer Straße in Richtung Hohenzollernstraße. Zwischen dem Kreisverkehr Wildenbruchplatz / Hohenzollernstraße und der Vohwinklestraße kam ihm ein Fahrzeug mit zwei Insassen entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 32-jährige Gelsenkirchener verletzte sich leicht. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos, ein 27-jähriger und ein 19-jähriger Gelsenkirchener, verletzten sich bei dem Unfall ebenfalls und wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der 27-jährige Fahrer leicht verletzt das Krankenhaus wenige Zeit später wieder verlassen konnte, verletzte sich der Beifahrer schwer. Die Fahrzeuge beider Unfallbeteiligter waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

